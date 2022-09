Levenloos lichaam gevonden in Eeklo, parket gaat uit van verdacht overlijden

Het levenloze lichaam werd dinsdagavond gevonden in een beek achter een hoeve in de Vrouwestraat, een doodlopend straatje op een steenworp afstand van de Ringlaan in Eeklo. De identiteit van het slachtoffer is nog niet gekend, wellicht lag het lichaam al een tijdje in het water.

Voorlopig gaat het parket uit van een verdacht overlijden. Het lab van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. In de loop van de dag zou het parket meer informatie geven.