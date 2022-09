Stad Mechelen, Natuurpunt en Vlaamse Milieumaatschappij willen natte natuurgebieden in Mechels Broek herstellen 

Alleen voorkwam het veranderende klimaat dat de voorbije jaren, met erge gevolgen. "Met uitzondering van vorig jaar stond het natuurgebied de voorbije jaren droog. Zonder water in grachten en poelen krijgen vogels en amfibieën het moeilijk. Ze zoeken water op om te drinken, te nesten of halen er hun voeding. Daarom zullen we nu opnieuw water in het gebied doen stromen, onder andere vanuit de Dijle. Zo behouden we een waterbuffer."