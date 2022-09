Lokale besturen en bedrijven ondertekenen charter om noordoosten van Antwerpen fietsveiliger te maken

"Bij BASF zijn er veel medewerkers die met de fiets komen", zegt Remeysen. "Daarom bieden we zowel theoretische als praktische opleidingen aan, zodat onze mensen de gevaarlijke punten leren kennen. Hopelijk zullen we dat in de toekomst niet vaak meer hoeven te doen."

"Ik verwacht dat er concreet werk wordt gemaakt van de ontbrekende stukken", zegt Remeysen. "Ik hoop dat er ook wordt samengewerkt op vlak van sensibilisering, want dat is niet alleen voor het woon-werkverkeer maar ook voor het fietstoerisme een hele stap vooruit."