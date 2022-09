Lummenaar viert 40ste verjaardag record kubuszitten: "Niemand zal het ooit kunnen verbreken"

Jos Bervoets brak in 1982 met 26 uur, 6 minuten en 10 seconden het wereldrecord kubuszitten. Dat gebeurde in de feestzaal De Kluis in Bolderberg (Heusden-Zolder) onder heel wat belangstelling van duizenden bezoekers en de media. Het wereldrecord werd opgenomen in het Guinness Book of Records.

"Die kubus is 50 centimeter op 50 centimeter groot, met een klein deurtje van 27 centimeter", vertelt Jos, die in die tijd erg lenig was. Tijdens de recordpoging mocht hij er niet uit. "Er was een deurwaarder, een notaris en er stond een ambulance klaar. In de kubus werd het 45 graden warm." Maar Jos doorstond de poging goed. "Ik ben eruit gekomen, ik heb 20 minuten lang een massage gekregen en liep op mijn handen door de zaal."