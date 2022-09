Vlaming Chris Umé scoort met deepfakes in "America's got talent?", maar mag je dat ook doen zonder toestemming?

Pas donderdag weten we of het Limburgse bedrijf Metaphysic de winnaar wordt van "America's got talent". Maar één ding is duidelijk: ze hebben indruk gemaakt met hun deepfake act met Elvis Presley. Deepfake is een vorm van beeldmanipulatie waarbij je met intelligente software een ander gezicht kleeft op een video-opname. En dat is exact wat Chris Umé deed met Elvis Presley. Hij wekte de dode zanger opnieuw tot leven en liet hem twee liedjes zingen. Ook de juryleden begonnen plots mee te doen als achtergrondzangers, terwijl ze in werkelijkheid gewoon achter de jurytafel zaten.