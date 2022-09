Malse vrijwilligers Ursula en Walter gehuldigd omdat ze al 40 jaar Mariapark onderhouden

Om de twee vrijwilligers te vieren en te bedanken, organiseerde de gemeente een receptie voor het koppel. Toen ze begonnen was alles vuil en overwoekerd, zeggen Walter en Ursula, maar dankzij hun jarenlange inzet is het Mariapark uitgegroeid tot iets moois. "Toen we hier aankwamen was het een stort, je kon nergens meer door", aldus Ursula. "We zijn er dan zelf mee aan de slag gegaan, en we zijn nu eigenlijk ook zelf onder de indruk van hoe het hier gegroeid is", vult Walter haar aan.

"Hoeveel uren we al in het park hebben gestoken? Ontelbaar veel", lachen ze. "Hier is altijd wel een werkje te vinden. En we blijven doorgaan tot we niet meer kunnen."