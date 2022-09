Veel klachten en twee gerechtelijke onderzoeken: Wat loopt er mis met het medicatiebeleid in woonzorgcentra?

Uit het jaarverslag van de Woonzorglijn blijkt dat er steeds meer klachten zijn over hoe er in woonzorgcentra wordt omgegaan met medicatie. Recent nog kwam aan het licht dat het gerecht een onderzoek voert naar drie mogelijke moorden met insuline in een woonzorgcentrum in Oostrozebeke. En nu blijkt dat ook in Hasselt een onderzoek loopt naar een incident waarbij een rusthuisbewoner in het ziekenhuis belandde met een hoge dosis insuline in het bloed. Wat loopt er mis? En zijn strengere procedures nodig?