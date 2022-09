Melle en Merelbeke starten gesprekken over een fusie

Destelbergen zag het niet zitten om nog deze bestuursperiode tot een fusie over te gaan. Melle en Merelbeke willen het niet te lang laten aanslepen omdat er bij een mogelijke fusie voor de gemeenteraadsverkiezingen extra geld beloofd is door Vlaanderen. Daardoor viel Destelbergen af als mogelijke partner.

Oosterzele had ook interesse, maar Merelbeke zag het dan weer niet zitten om met drie rond de tafel te zitten. Merelbeke wilde enkel praten over een fusie met maar 2 gemeenten. Exit Oosterzele dus, want omdat Melle groter is dan Oosterzele, is een fusie met Melle financieel interessanter. Uit een bevraging bij de inwoners van Melle blijkt Merelbeke ook daar de favoriete fusiepartner.