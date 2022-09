Mexicaanse roodrompvogelspin gevonden in tuincentrum in Aarschot, binnengebracht bij Natuurhulpcentrum in Oudsbergen

Het was even schrikken voor de medewerkers van een tuincentrum in Aarschot toen ze in hun winkel een vogelspin ontdekten. Animal Rescue Service uit Sint-Truiden, een dienst die onder andere gevonden dieren vangt en vervoert, is de spin gaan ophalen. Omdat de spin in een bakje is gevonden, kon het dier makkelijk meegenomen worden en binnengebracht bij het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.