Mildere celstraf voor vrouw uit Waregem die broer drie jaar lang opsloot in eigen huis

De vrouw sloot haar eigen broer drie jaar lang op in de wijk Torenhof in Waregem. In het huis van de 59-jarige man. Ongeveer zes jaar geleden trok zijn zus samen met haar zoon in bij hem. Hij woonde alleen in een sociale woning en zij moest haar woning verlaten.

Na enige tijd begon de zus hem te beschuldigen van pedofilie en lidmaatschap van een sekte. Het kwam zover dat hij niet meer vrij in zijn eigen woning mocht rondlopen. Samen met haar zoon installeerde de vrouw een slot op zijn slaapkamerdeur. Als ze weg was om te werken, sloot ze de deur en moest hij blijven zitten. Af en toe mocht hij eens naar buiten om boodschappen te doen, meer niet.