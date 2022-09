Minister Verlinden laat onderzoeken of Doel 3 op veilige manier toch nog stand-by kan worden gehouden

Het FANC bevestigt dat de vraag deze namiddag is binnengekomen en dat er een veiligheidsanalyse zal worden gemaakt. Een antwoord zal evenwel niet voor vandaag zijn, laat woordvoerster Ines Venneman van het FANC weten.

"In principe is de definitieve stopzetting in de nacht van 23 op 24 september. Dan loopt de brandstofcyclus op zijn einde, dus er zal sowieso een periode van stopzetting zijn. Maar het is niet per definitie uitgesloten dat de reactor nadien op een veilige manier opnieuw kan worden opgestart. Dat moet worden onderzocht. Voor elke verlenging zal uitbater Engie sowieso ook een nieuw veiligheidsdossier moeten indienen."