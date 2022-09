Vanaf nu kun je Vlaamse overheidszaken regelen via je smartphone met nieuwe app "Mijn Burgerprofiel"

Overheidszaken kun je in Vlaanderen vanaf nu niet alleen via je computer regelen, maar ook op je smartphone dankzij de nieuwe mobiele app "Mijn Burgerprofiel". Die werd vandaag in Brasschaat voorgesteld door Vlaams minister-president en minister van Digitalisering Jan Jambon (N-VA).

In de applicatie vinden burgers dossiers en meldingen van de overheid. Je kunt er documenten en attesten downloaden, nieuws volgen of premies en vergunningen aanvragen. De app beschikt ook over een digitale "wallet" waar je een kopie van bijvoorbeeld je identiteitsdocumenten of toegangspas tot het recyclagepark kan bewaren.