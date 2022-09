Natuur en Bos: "Voorstel van Jagersliga om wolvenbestand te beheren door wolven af te schieten, slaat nergens op"

Het Agentschap Natuur en Bos zegt dat het niet mogelijk en ook niet nodig is om een beheersplan op te stellen voor de wolf in Limburg en in Vlaanderen. Dat zegt het Agentschap als reactie op een voorstel van de Jagersliga. Die wil dat de overheid wolven laat afschieten om overpopulatie op termijn te voorkomen. Maar de wolf is beschermd in Europa en doet zelf aan beheer van zijn roedel.