Nieuw academiejaar start ook op West-Vlaamse hogeschool Vives: 14 procent meer studenten

De toename van het aantal studenten is redelijk gelijk verdeeld over de verschillende vestigingen van Vives en over de studierichtingen. Al zijn er toch een aantal opmerkelijke uitzonderingen. In de onderwijsrichtingen bijvoorbeeld steeg het aantal studenten gemiddeld met een kwart. Ook de richtingen in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde kenden een gelijkaardige groei. De opleidingen vroedkunde en verpleegkunde kenden dan weer een daling van gemiddeld 13%. "Het aantal studenten in die richtingen was de voorbije jaren uitzonderlijk sterk gestegen", zegt algemeen directeur Jorus Hinderyckx daarover. "Er was een soort hype, die nu weer tot een normale proportie is herleid."