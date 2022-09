Uit bevrijde gebieden in Oekraïne komen opnieuw verhalen van folteringen en oorlogsmisdaden door Russische soldaten 

Anastasia Galouchka, een Vlaams-Oekraïense die als "fixer" werkt voor buitenlandse journalisten, is momenteel in het gebied. Ze bezocht er gisteren al het bevrijde dorp Balaklia en probeert vandaag naar de stad Izjoem te trekken. Ze ziet veel blije mensen, nu de bevrijding een feit is, maar ze bevestigt dat er ook heel pijnlijke verhalen naar boven komen.

"Ik heb gisteren zoveel oude Oekraïense grootmoedertjes mogen knuffelen die mij in de armen vlogen met tranen in de ogen, omdat ze zo blij waren om iemand te zien die niet van daar was en die niet Russisch was", zegt ze. "Maar er komen ook verhalen naar boven over locaties waar Russische soldaten lokale Oekraïners hebben vastgehouden en gefolterd omdat ze dachten dat ze samenwerkten met het Oekraïense leger."