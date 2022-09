Gerecht onderzoekt opnieuw poging tot moord met insuline in woonzorgcentrum, dit keer in Hasselt

Het gerecht voert een onderzoek naar een mogelijke moordpoging in het woonzorgcentrum Gaerveld in Hasselt. Een rusthuisbewoner belandde er in het ziekenhuis met een hoge dosis insuline in het bloed. Het zou niet om een diabetespatiënt gaan. Begin deze maand raakte al bekend dat ook in een woonzorgcentrum in Oostrozebeke mogelijk drie mensen vermoord werden met insuline en vijf anderen een moordpoging overleefden.