Ook een tekort aan studentenkoten in Mechelen, Geel en Lier

Het kotentekort is niet alleen een verhaal van de grote studentensteden, ook in de regio Mechelen en de Kempen zijn er amper nog koten beschikbaar. "In de regio Mechelen is 99 procent van de koten verhuurd, in Geel is dat 96 procent. We verwachten dat ook daar tegen het begin van het academiejaar alle koten verhuurd zijn", zegt Lieselotte Heymans, diensthoofd studentenvoorzieningen bij Thomas More, bij Radio2 Start Je Dag. "Zelfs in Lier zijn er geen koten meer beschikbaar, al gaat het daar om kleine aantallen."Idealiter is er een overschot van 10 procent", klinkt het bij Thomas More.