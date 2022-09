Hoe kan het dat zoveel landen sneller opwarmen dan gemiddeld? "De temperatuur van de zee stijgt nu eenmaal trager"

De artikels over snellere opwarming in een bepaalde land of werelddeel zijn steeds gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Elk rapport bestuderen zou tijd kosten die we niet hebben dus we gingen te rade bij klimatoloog Rozemien De Troch van het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut). Zij wijst ons erop dat ook in het Klimaatrapport van het KMI uit 2020 blijkt dat de temperatuur in Ukkel meer dan dubbel zo snel steeg dan het wereldgemiddelde. Het was er in 2019 2.7°C warmer dan tijdens de periode 1850-1900, terwijl het globale gemiddelde in die periode 1.1°C was. (Ondertussen is de globale temperatuursstijging al 1.2°C, red)

Om dat te verklaren wordt het verschil tussen regionale en globale opwarming geduid: “De globale opwarming van +1,1°C weerspiegelt de opwarming van zowel de oceanen als van het landoppervlak. De oceanen (zowat 70% van het aardoppervlak) vormen een enorme buffer voor de globale opwarming. Meer dan 90 procent van de extra warmte veroorzaakt door de aanwezigheid van broeikasgassen in de atmosfeer wordt opgeslagen in de oceanen. Die warmen hierdoor ook op, maar door hun enorme massa verloopt de opwarming ervan veel trager dan deze van de luchttemperatuur boven land, zoals bijvoorbeeld in Ukkel.”