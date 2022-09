Orhan Pamuk, Nobelprijswinnaar literatuur, in gesprek met VRT NWS: "Ik vind altijd wel een manier om mijn stem te laten horen"

Orhan Pamuk kreeg al herhaaldelijk te maken met een strenge Turkse overheid. In 2005 had hij een aanklacht aan zijn broek wegens het belasteren van de Turkse identiteit, omdat hij zich over de Armeense volkenmoord en over de strijd tegen de Koerden had uitgelaten in interviews. De klacht werd geseponeerd. Ook met zijn nieuwste boek "De nachten van de pest" kreeg hij last. De beschuldiging luidde: haat zaaien door Atatürk te beledigen, de stichter van het moderne Turkije, en de Turkse vlag belachelijk maken. Voorlopig lijkt Pamuk vrijuit te gaan, maar de zaak is nog niet van de baan.