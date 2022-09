Ouders uit Kessel-Lo waarschuwen voor horror-knuffeldier na wurgincident dochtertje

Huggy Wuggy is een wezen uit een horror-videogame genaamd Poppy Playtime. Het heeft vlijmscherpe tanden, rode lippen en lange armen, en in de game wordt je erdoor achtervolgd. Als de Huggy Wuggy je te pakken krijgt in de videogame, knuffelt het je letterlijk dood. Door sociale media als TikTok en You Tube is de knuffelbeer een hype geworden bij kinderen.