President Zelenski in bevrijde stad Izjoem: "Het Oekraïense volk kan niet onder bezetting gehouden worden"

Zelenski was ook niet mals voor de verwoestingen die in Izjoem zijn aangericht. "Dit is geen verrassing voor mij... we zien hetzelfde als eerder in Boetsja, daar hebben de Russen ook huizen verwoest en mensen vermoord", zei de president. Boetsja is een stad nabij de hoofdstad Kiev die maandenlang door de Russen werd bezet en waar na de bevrijding bleek dat die veel burgers hadden verkracht, gefolterd en vermoord. Ook na de herovering van de omgeving van Izjoem dit weekend komen er steeds meer berichten over opzettelijke plunderingen, verwoestingen en moordpartij van burgers door Russische troepen.