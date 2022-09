Londen maakt zich op voor overbrenging kist naar Westminster Hall, waar Britten de Queen kunnen groeten: volg het vanaf 15 uur in onze VRT NWS Live

In de buurt van Westminster Hall, een deel van het Britse parlementsgebouw in Londen, is het al de hele voormiddag aanschuiven. Vanaf vanavond 18 uur onze tijd kunnen de Britten een laatste groet brengen aan hun overleden koningin.

Maar niet alleen daar is het druk, want enkele uren daarvoor wordt de kist van Elizabeth van Buckingham Palace naar Westminster Hall gebracht. Langs de hele route staan mensen in rijen dik te wachten om een glimp van de kist op te vangen.

De processie start rond 15.20 uur onze tijd. De kist wordt op een affuit door de straten gereden, het onderstel van een kanon. Koning Charles III zal voorop lopen, zijn zonen William en Harry zullen achter de kist lopen. Rond 16 uur onze tijd komt de processie aan in Westminster Hall.