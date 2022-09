R. Kelly opnieuw schuldig bevonden aan zedenmisdrijven

De 55-jarige Kelly stond terecht voor dertien aanklachten, waaronder seksuele uitbuiting van een minderjarige, het maken van kinderporno en het verleiden van een minderjarige tot onwettig seksueel gedrag. Hij werd vrijgesproken op zeven punten, waaronder alle aanklachten in verband met samenzwering.

Tijdens het proces, dat vijf weken duurde, hoorden de juryleden verschillende van Kelly's vermoedelijke slachtoffers die allemaal getuigden dat ze minderjarig waren toen Kelly hen seksueel begon te misbruiken. Kelly, wiens echte naam Robert Sylvester Kelly is, werd berecht samen met twee medeverdachten, voormalig bedrijfsleider Derrel McDavid en partner Milton "June" Brown, maar die werden onschuldig bevonden.

Het vonnis wordt op een later tijdstip bekendgemaakt, maar Kelly kan opnieuw tientallen jaren gevangenisstraf krijgen. Hij werd in juni in New York al veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor het beheren van een 'systeem' van seksuele uitbuiting van jongeren, onder wie tienermeisjes. Dat 'systeem' zou tientallen jaren geduurd hebben.