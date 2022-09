Reconstructie na moord in Merksplas waarbij 19-jarige jongeman om het leven kwam bij gijzeling

In Merksplas is vandaag een reconstructie van een moord die eind juni gepleegd werd in de Rodenbachstraat. Het slachtoffer was een jongeman van 19. De ex-partner van zijn moeder was hun huis binnengedrongen en viel de vier aanwezige bewoners aan. De zoon van 19 kwam daarbij om het leven. De reconstructie gaat niet over de moord zelf, maar over eerdere feiten van extreem huiselijk geweld.