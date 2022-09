Brussels restaurant maakt viergangenmenu voor maar tien euro: "Groenten blijven goedkoop"

Chef-kok Mathias Smet van Brussels restaurant Francine kookt vandaag een viergangenmenu voor een kleine prijs in een fruitbedrijf in Opwijk: 2,5 euro per persoon per gerecht. Bij Radio2 Start-Je-Dag in Vlaams-Brabant legt hij uit hoe dat mogelijk is. Het begint allemaal bij groenten: "De prijzen van boter en melk stijgen enorm, maar groenten zijn nog altijd goedkoop."