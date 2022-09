Winterdroom Brasschaat laat ijspiste links liggen en kiest voor rolschaatsbaan door energieprijzen

Winterdroom Brasschaat is dit jaar de nieuwe naam voor het jaarlijkse winterdorp, dat inwoners kennen onder de naam "BrasSCHAATST". En met goede reden, want de gemeente en de organisatie beslisten samen om de ijspiste te vervangen door een rolschaatspiste. Reden voor die beslissing zijn de hoge energieprijzen. "Een ijspiste koel houden kost enorm veel energie. De rolschaatspiste is een simpele houten vloer, waar geen energie in kruipt. Zo dringen we ons energieverbruik enorm terug", legt Verheyen uit.