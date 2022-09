Rusland spendeert heimelijk honderden miljoenen om de buitenlandse politiek te beïnvloeden: "Nog maar het topje van de ijsberg"

Volgens de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie Ned Price is dit nog maar het topje van de ijsberg. Mogelijk investeerde Rusland in werkelijkheid dus nog veel meer in buitenlandse politiek, maar blijven veel cases onder de radar. Volgens het rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst zouden er verschillende Europese landen Russisch geld ontvangen hebben. Het zou vooral gaan om partijen en beleidsmedewerkers die sympathieën hebben met Moskou. De betrokken landen zouden nu in alle vertrouwen gecontacteerd worden door de Verenigde Staten.