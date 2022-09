Sint-Truiden wil fietsen veiliger maken met nieuwe fietsring rond binnenstad

"Het is niet de bedoeling dat we auto's willen bannen uit Sint-Truiden", zegt Heeren. "De stad zal bereikbaar blijven voor het autoverkeer, maar automobilisten zullen zich wel moeten aanpassen. Nu is de binnenstad nog een zone 30, maar eens de werken aan de fietsring klaar zijn, zal de binnenstad veranderen in een grote fietszone." De binnenstad zal dus niet zoals in Hasselt veranderen in een woonerf waar je maar 20 kilometer per uur mag rijden, maar auto's zullen wel voorrang moeten verlenen aan fietsers.