Stad Halle neemt maatregelen om energie te besparen: “Raden personeel aan om lift minder te gebruiken”

Verder gaat de stad ook de temperaturen van de lokalen in het stadhuis meten en indien nodig verlagen, en worden er ook zichtbare maatregelen genomen. “De kerstverlichting aan het stadhuis en aan het historisch stadhuis gaan we doven”, zegt de schepen. "Daarmee willen we het goede voorbeeld geven. Om de kerstsfeer in onze stad te behouden gaat de kerstverlichting in de straten waarschijnlijk wel branden."