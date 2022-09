23 jaar zwoegen op Egyptische hiërogliefen en ze dan ontcijferen: 200 jaar geleden kraakte Jean-François Champollion de Steen van Rosetta

"De steen van Rosetta is het icoon van de Egyptische identiteit. Het British Museum heeft geen recht om het artefact aan het publiek te tonen", zei Hawass daarover tegen The National, een Schots dagblad. Hij beweert dat er meer dan voldoende bewijs is dat de steen gestolen werd. Hoewel hij zelf een omstreden figuur is omdat hij zichzelf als ultieme autoriteit in de Egyptologie zou presenteren in de media, heeft hij de tendens wel mee. In Europa wordt koloniale kunst de laatste jaren steeds vaker teruggegeven aan de landen van oorsprong.