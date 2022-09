Na twee maanden verdachte opgepakt voor vluchtmisdrijf in Heusden-Zolder

De politie werd eind juli 's nachts opgeroepen voor een ongeval in de Pastoor Douvenstraat in Zolder. Daarbij werd een 39-jarige vrouw uit Houthalen-Helchteren ernstig gewond. In de buurt werd geen voertuig teruggevonden dat mogelijk bij het ongeval betrokken was.

Na de aanrijding vroeg het parket het lab van de federale politie, een wetsdokter en een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Politie en parket deden ook een getuigenoproep.