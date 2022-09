Voor tweede dag op rij gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan, Armenië vraagt steun aan Rusland

Op basis daarvan roept Armenië nu de hulp in van de CSTO, dat is een militair bijstandspact dat Rusland gesloten heeft met enkele andere voormalige sovjetrepublieken zoals Wit-Rusland, Armenië en enkele staten in Centraal-Azië. Azerbeidzjan is niet langer lid van dat pact. Net zoals de NAVO heeft de CSTO een clausule die militaire bijstand belooft als een lidstaat wordt aangevallen. Begin dit jaar hebben troepen van de CSTO mee een volksopstand in lidstaat Kazachstan neergeslagen. Toen had Armenië meteen troepen gestuurd naar Kazachstan om de CSTO-missie, vooral dan de Russische interventie, te helpen.