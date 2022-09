Woonzorgcentrum Tempelhof in Gent vrijgesproken voor onopzettelijke doding en gebrek aan voorzorg

Het parket vroeg de verwijzing van het rusthuis voor onopzettelijke doding en gebrek aan voorzorg, en de raadkamer ging daar op in. Bij de behandeling van de zaak hadden zowel de nabestaanden van het slachtoffer als het openbaar ministerie de veroordeling van de vzw van het rusthuis gevraagd. "De man heeft de mogelijkheid gehad om zes keer in de kamer te gaan en was daar in totaal 21 minuten. De dementerende vrouw had geen enkel middel om iemand te verwittigen. Ze moet verschrikkelijk afgezien hebben", zei advocaat van de burgerlijke partij Kris Vincke. "De feiten gebeurden om 6.24 uur en werden pas om 8.10 uur opgemerkt. En dan mocht de zorgkundige nog niet onmiddellijk de 100 bellen, hoewel er overal bloed in de kamer was en het hoofd van de vrouw verhakkeld was."

Het openbaar ministerie had een passende straf gevorderd. "De alarmknop was er niet, en dat mag volgens de erkenningsnormen enkel na overleg gebeuren. De tweede nalatigheid was de afwezigheid van een hekje aan de kamerdeur van de dader. Hij was nog maar twee weken op de afdeling en hij was de enige mobiele bewoner zonder hekje", stelde de aanklager. De burgerlijke partij bevestigde dat er nooit overleg was geweest over de alarmknop en stelde dat die zou weggenomen zijn omdat het slachtoffer er te veel had op gedrukt.