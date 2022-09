Woonzorgentrum Yserheem uit Diksmuide halveert voedseloverschot van 8.000 naar 4.000 kilo per jaar

Op basis van de metingen voerde het woonzorgcentrum veranderingen in. Bij de inkopen werden een aantal hoeveelheden aangepast, maar er wordt nu ook beter bijgehouden hoeveel mensen er aanwezig zijn. "We volgen strikter op of er bijvoorbeeld bewoners in het ziekenhuis zijn", zegt schepen van sociale zaken Katleen WInne (Idee Diksmuide), "en ook het reserveringssysteem is beter op punt gesteld. De overschotten van onze soep verkopen we in de cafetaria, die is telkens dagvers. En we werken met kleinere opscheplepels en kleinere porties. Wie nog eten bij wil kan, dat zeker vragen. Maar we merken dat de borden vaker leeg zijn en dat er dus minder in de vuilnisbak belandt."