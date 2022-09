Russische president Poetin met Chinese collega Xi in Oezbekistan: 5 redenen waarom we machtsverschuiving richting Azië maar beter ernstig nemen

In het lijstje valt op dat er weinig liberale democratieën zich hebben aangesloten bij de SSO. De meeste lidstaten worden autoritair bestuurd. China blijft binnen de organisatie stevig de touwtjes in handen houden (de zetel van de groepering staat officieel in Peking) en vormt samen met Rusland de motor om dit Euraziatische partnerschap uit te bouwen.

De voorbije jaren is de SSO zich steeds meer gaan ontwikkelen als een forum dat volledig wil losstaan van het Westen, een alternatief ook voor Westerse multilaterale organisaties. Aanvankelijk was het vooral de bedoeling om de Amerikaanse invloed in Centraal-Azië terug te dringen, want die was door de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan flink toegenomen. Maar nu de Amerikanen vertrokken zijn uit dat land, is de ambitie nog groter geworden.