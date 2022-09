Europese Commissie grijpt in op energiemarkt: wat kan dat opbrengen? En gaan wij dat ook voelen?

Het was spannend afwachten welke maatregelen Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vanochtend in haar "state of the union" naar voren zou schuiven om de energiecrisis aan te pakken. Uiteindelijk sprak ze vooral over een verplichte beperking van het stroomverbruik en een plafond op de inkomsten van energieproducenten. Over een echt prijzenplafond voor gas is nog geen eensgezindheid tussen de lidstaten en wordt nog onderhandeld.