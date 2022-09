Zorginspectie neemt maatregelen tegen rusthuis in Oostrozebeke waar mogelijk moorden werden gepleegd: "Laatste wake-up call"

Toen het nieuws bekend raakte, vroeg Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) aan de Zorginspectie om langs te gaan voor een controle. Ze maakte zich ook boos omdat het Agentschap Zorg en Gezondheid niet op de hoogte was van wat er zich in het wzc zou hebben afgespeeld. Dirk Dewolf, de topman van het agentschap, bevestigt dat in "De ochtend" op Radio 1: "We waren verrast door die berichtgeving vorige week. We horen wel van de betrokkenen dat het gerecht hen een zwijgplicht had opgelegd om het onderzoek niet te dwarsbomen. We begrijpen dat, maar dat moeten we toch dringend bespreken met Justitie. Want die principes - een zwijgplicht vanuit Justitie, en een meldingsplicht tegenover Zorg en Gezondheid - zijn in strijd met elkaar. Dat is niet houdbaar zo."