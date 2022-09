Veroorzaakt massale dodenverering van Queen Elizabeth een tempering van het Schotse nationalisme?

Het is die lange duur van hun bewind die de speculatie over hun opvolger doet ontstaan. In beide gevallen denken heel wat mensen, zelfs politici, dat na het overlijden er één generatie zou worden overgeslagen. Sommigen zagen in Groot-Brittannië al Prins William op de troon; in België dachten velen aan Prins Filip.



De toenmalige premier Jean-Luc Dehaene schrijft in zijn memoires: “Bij de bevolking leefde ongetwijfeld de verwachting dat prins Filip de opvolger was: Boudewijn had zijn neef de laatste jaren onder zijn hoede genomen en expliciet op de opvolging voorbereid. Deze verwachting was zo evident dat zelfs Wilfried Martens (nvdr: oud-premier), in een eerste reactie vanuit Kenia, prins Filip als opvolger noemde.



Maar zo evident was dat niet: volgens de Grondwet was prins Albert, de broer van Boudewijn, zonder discussie de opvolger. Filip kon dus enkel koning worden als zijn vader, prins Albert, expliciet van de troon af zag.” En dat gebeurde niet. Grondwettelijk was het evident dat Albert zijn broer zou opvolgen, net zoals die opvolgingskwestie in Groot-Brittannië geregeld is, en de troon zonder enige discussie naar Charles is gegaan.