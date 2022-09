Acteur Ryan Reynolds laat colonoscopie filmen: "Camera in mijn k*** om mensen bewust te maken van iets dat hun leven kan redden"

Het lijkt een uit de hand gelopen grap, maar dat is slechts schijn. De acteurs werkten samen met de Amerikaanse Colorectal Cancer Alliance en de bewustmakingsorganisatie Lead From Behind om de aandacht te vestigen op het advies dat de leeftijd voor preventief darmonderzoek verlaagd is van 50 naar 45 jaar. "Rob en ik worden allebei 45 dit jaar", zegt Reynolds. "En wat bij die leeftijd hoort, is een colonoscopie. Het is een kleine stap die letterlijk, echt letterlijk, je leven kan redden."

De video toont niet de eigenlijke colonoscopie, maar wel wat ervoor en erna gebeurde. Artsen geven ook duiding. "Dit is een zeer kleine poliep", zegt dokter Jonathan LaPook, de arts die Reynolds onderzocht. "Niemand zou weten dat hij dit heeft. Maar hij bereikte de leeftijd waarop gescreend wordt, 45 jaar. Hij liet een routine-onderzoek doen, en daar heb je het. Dit is waarom mensen dit moeten doen. Ze moeten dit echt doen. Dit redt levens."

Een colonoscopie is de gouden standaard, de test bij uitstek voor de preventie van darmkanker, zegt dokter Leo Treyzon, die McElhenney onderzocht. "We denken dat darmkanker 100 procent te genezen is, als gezonde mensen maar op tijd hun routinetest laten uitvoeren." McElhenney wilde graag weten of hij preventief iets kon doen om poliepen te vermijden. "Op dit moment is er nog onvoldoende bewijs dat voedingsgewoonten daarin een verschil maken", zegt dokter Treyzon. "Maar wat wél een verschil maakt, is screening en opvolging. Ik zie je over enkele jaren."