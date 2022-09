Afbraak van Brugs VTI is begonnen: hier komen 135 nieuwbouwwoningen

In Brugge starten vandaag de voorbereidingen voor één van de grootste woonprojecten in de binnenstad. Er komen meer dan 100 appartementen, 25 eengezinswoningen, 8 stapelwoningen, een kantoor en een ondergrondse parkeergarage op de plek waar vroeger het VTI stond. Al zal je daar, wanneer alles af is, weinig van merken, zegt projectontwikkelaar Stijn van hoof: "We laten de historische gevel staan en bouwen de woningen daar dan achter. Dus voor een toevallige passant zal de straat min of meer hetzelfde uitzicht behouden."

Ook achter de gevel blijft het ontwerp trouw aan het historische karakter van de stad, met pleintjes en steegjes tussen de gebouwen. "Een beetje als een eigentijds begijnhof", lacht Van hoof.