In Brugge is bij archeologische opgravingen voor het eerst een klokkengieterij ontdekt

Omdat klokken heel zwaar, maar ook delicaat zijn, werden klokkengieterijen meestal net naast de kerk gebouwd. Het is voor het eerst dat er een klokkengieterij in Brugge is ontdekt. Archeologen zullen onderzoeken of de klokken die in de Sint-Annakerk hangen, in deze gieterij werden gemaakt. Archeoloog Frederik Roelens: "Vier van de vijf klokken zijn in de tweede wereldoorlog meegenomen door de Duitsers om opnieuw te smelten. Er hangt nog één klok die dateert van rond de jaren 1600. Het zou wel heel interessant zijn om na te gaan in welke mate de diameters van de klok kloppen met de gieterij die wij hier gevonden hebben."