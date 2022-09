Autovrije zondag in Diest uitgesteld door slechte weersvoorspellingen

"Er wordt slecht weer voorspeld nu zondag en daarom hebben we beslist om de geplande autovrije zondag in Diest met een week uit te stellen", zegt schepen van sport Rick Brans (Open Diest). "Veel activiteiten gaan buiten door, zoals de sportmarkt en een initiatie skaten. Daarom het uitstel, in de hoop dat het volgende week beter weer gaat zijn", zegt de schepen. "Het is wel wat spring- en vliegwerk, want we moeten alle standhouders en alle verenigingen contacteren. Ook alle voorbereidingen zoals het afsluiten van de wegen worden nu met een weekje opgeschoven. Het is wel zo dat we nog een aantal extra maatregelen nemen voor volgende week, mocht het toch nog slecht weer worden. Dan zouden een aantal activiteiten indoor kunnen plaats hebben, zoals in de Hallezaal bijvoorbeeld", besluit schepen Rick Brans.