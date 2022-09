Bisschop in Antwerpen Johan Bonny kookt voor vluchtelingenvrouwen 

Zondag 25 september is het de Werelddag van Migranten en Vluchtelingen. In de Vlaamse bisdommen vinden daarrond tal van initiatieven plaats. Zo gaat de bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, vanavond koken voor vijf vluchtelingenvrouwen en hun kinderen. De vrouwen komen uit Nigeria, Suriname, Marokko, Sierra Leone en Guinee. Ze verblijven momenteel in De Overstap in Antwerpen. Dat is een opvanghuis voor alleenstaande vrouwen zonder wettig verblijf en met medische problemen.