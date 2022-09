Broers Farisi die verdachten zijn op proces rond aanslagen, mogen voorlopig vrijkomen 

De broers Farisi staan voor hun rol allebei terecht als verdachten op het proces over de aanslagen. Ze waren een hele tijd op vrije voeten, maar vlak voor de start van het proces zijn ze opnieuw aangehouden. Afgelopen maandag begon dat met de preliminaire zitting, waar de aparte glazen boxen voor de beschuldigden ter discussie stonden.

Hun advocaat Xavier Carrette had een verzoek tot vrijlating ingediend, waarop de KI is ingegaan. Smail en Ibrahim Farisi kunnen dus als een vrij man voor het hof van assisen verschijnen. Of ze op het proces in de gecontesteerde boxen moeten plaatsnemen, zal morgen blijken. Dan doet de voorzitster van het hof van assisen een uitspraak over de vraag van de advocaten van de beschuldigden om de boxen af te breken.