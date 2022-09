Brouwerij Huyghe uit Melle wint geschil met leverancier: "Prijsstijging CO2 kan pas na maand worden ingevoerd"

Brouwerij Huyghe uit Melle heeft het geschil met haar CO2-leverancier gewonnen. De leverancier had 2 weken geleden de prijs van CO2 drastisch verhoogd en wilde niet meer leveren aan de contractuele prijs. Maar brouwerij Huyghe wou die toeslag pas over een maand betalen en heeft nu gelijk gekregen: de nieuwe prijzen mogen pas eind september ingaan. "We zijn al op zoek gegaan naar een andere leverancier, want we geloven niet meer in de goodwill van de vorige firma", zegt Alain De Laet van brouwerij Huyghe.