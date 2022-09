Buschauffeur betrapt op sms'en tijdens het rijden: De Lijn belooft "gepaste maatregelen te nemen"

De passagier die het filmpje maakte en deelde via sociale media heeft een klacht ingediend bij De Lijn. De vervoersmaatschappij neemt de feiten ernstig: "Sms'en achter het stuur is wettelijk verboden, dus deze chauffeur is flagrant in overtreding", aldus woordvoerster Karen Van der Sijpe. "Dergelijk gedrag kan niet door de beugel en wordt bij De Lijn ook niet getolereerd."

Van der Sijpe benadrukt verder dat de veiligheid van de reizigers altijd voorop moet komen. "We gaan dan ook het gepaste gevolg geven aan dit voorval. De chauffeur zal op gesprek moeten komen en we gaan hem er heel duidelijk op wijzen dat dit soort gedrag onacceptabel is. We zullen ook de gepaste maatregelen nemen", besluit ze.