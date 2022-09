Burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden onder vuur omdat ze rapport van Comité P achterhoudt op politieraad 

Nijssens nam geen genoegen met die uitleg en stuurde gisteren zelf een mail naar het Comité P. "En tot mijn verbazing kreeg in de namiddag een antwoord van de voorzitter van het Comité P die zei dat het rapport net wel gedeeld moest worden", vertelt hij. "Dus op de politieraad werd flagrant gelogen, en dat terwijl het net om een integriteitsonderzoek gaat. Daarin wordt nagegaan of mensen de waarheid spreken en of zaken verdraaid worden. Maar blijkbaar is heel het korps in hetzelfde bedje ziek."