Amerikaans president Biden op de bus en koning Filip met de trein: wie mag (niet) komen naar de uitvaart van de Queen?

Ook de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zullen de begrafenis van de koningin bijwonen. Dat is enigszins ongewoon. Een keizer is gewoonlijk niet aanwezig op begrafenissen, niet in het thuisland en niet in het buitenland. In het Shintoïsme (de oorspronkelijke religie van Japan) wordt de dood als onrein beschouwd. Het feit dat keizer Naruhito nu wel naar het Verenigd Koninkrijk reist, benadrukt de diepe band tussen de Britse koninklijke familie en de Japanse keizerlijke familie.

Ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal, samen met 1,5 miljoen Turkse anjers, naar de plechtigheid in Westminster Abbey reizen. Door de rouwperiode in het Verenigd Koninkrijk en met de begrafenis van de Queen in het vooruitzicht, is de vraag naar Turkse anjers met zo'n 90 procent toegenomen. Telers doen nu beroep op luchttransport om de bloemenzendingen tijdig op hun bestemming te krijgen.