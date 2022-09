Mag koning Charles de Britse kroon zomaar dragen? En waar komen alle edelstenen vandaan? Het verhaal achter de Keizerlijke Staatskroon 

Volgens experten is de Keizerlijke Staatskroon van onschatbare waarde. Het frame is gemaakt van goud, zilver en platina en is versierd met talloze diamanten en parels, waaronder ook enkele opmerkelijke edelstenen. In het kruis bovenop de kroon zit de Saffier van St.-Edward. Naar verluidt werd deze genomen uit de ring van Edward the Confessor toen hij in 1163, zo'n 100 jaar na zijn dood, opnieuw begraven werd in Westminster Abbey.

De Stuart Sapphire, een blauwe saffier van 104 karaat die oorspronkelijk aan de voorkant van de kroon prijkte, werd nu naar de achterzijde verplaatst. De steen zou nog toebehoord hebben aan Charles II. Zijn opvolger James II nam de saffier mee toen hij vluchtte naar het buitenland, in 1803 werd de steen gekocht door George III. Op die manier kwam hij opnieuw in de koninklijke collectie terecht.

Op de voorkant van de kroon prijkt nu de Cullinan II, een diamant van 317 karaat die geslepen werd uit de grootste diamant die ooit gevonden werd. De diamant werd gevonden in Afrika en werd in 1907 gegeven aan Edward VII voor zijn verjaardag door de overheid van Transvaal (een voormalige provincie in het huidige Zuid-Afrika). De Cullinan I diamant, de grootste kleurloze geslepen diamant ter wereld van 503.2 karaat, werd geplaatst in de koninklijke scepter, een ander kroonjuweel.