Een laatste tocht door Londen en 2 minuten stilte: Buckingham Palace geeft details vrij over begrafenis Queen Elizabeth II

Aan het einde van de ceremonie in Westminster Abbey (rond 13 uur Belgische tijd) zal in het hele Verenigd Koninkrijk twee minuten stilte in acht genomen worden. Daarna zal de Queen in een paardenkoets nog een laatste tocht maken door het historische hart van Londen, langs Buckingham Palace tot aan de triomfboog Wellington Arch.



Daar zal de kist overgeladen worden in de staatslijkwagen die de Queen naar Windsor zal brengen voor de laatste begrafenisceremonie. Die ceremonie zal plaatsvinden om 20.30 uur Belgische tijd in St. George's Chapel nabij Windsor Castle en zal enkel bijgewoond worden door de koninklijke familie. Tijdens die ceremonie wordt de Queen begraven in de King George VI Memorial Chapel, bij haar overleden echtgenoot, haar ouders en haar zus.